ПСВ сыграл вничью с дортмундской Боруссией (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Боруссия в первой части сезона своим футболом вгоняла в депрессию, но умудрилась выиграть “группу смерти” в Лиге чемпионов. Зимой тренерский штаб усилили Нури Шахин и Свен Бендер, что положительно повлияло на развитие команды. Боруссия стала смелее и интереснее в позиционных атаках.

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В 1/8 финала "шмелей" экзаменует бывший тренер. У Петера Боса не сложилось в Дортмунде, но он очень успешен с ПСВ. Кроме выхода в плей-офф Лиги чемпионов, его команда лидирует в Эредивизи, имея 20 побед в 22 турах с разницей голов +60.

Переплетения Боруссии и ПСВ не ограничились только Босом. За Дортмунд играет экс-звезда ПСВ Дониэлл Мален. Именно он был самым активным в первом тайме. Мален очень хотел отличиться и постоянно искал ударные позиции. В конце концов – открыл счет. Вингер с острого угла загнал мяч точно в "девятку" от крестовины. Дониэлл стал первым нидерландцем, который забил нидерландцам в плей-офф ЛЧ.

Игру ПСВ вел другой мотивированный пацан. Малик Тиллман – воспитанник Баварии, который играет за Эйндховен на правах аренды. Он перехватывал мячи на чужой половине и находил моменты. Не сложилось с реализацией – Тиллман дважды пробил мимо ворот из идеальных позиций. В начале второго тайма Малик заработал пенальти. Де Йонг реализовал 11-метровый.

Очень странное решение арбитра, никакой коррекции от VAR. Комментарий топ-рефери Мануэля Грефе, который недавно вышел на пенсию:

Пенальти? Хуммельс четко сыграл сперва в мяч. Да и потом не полетел в бесконтрольный подкат – нормальный контакт после выбитого мяча. Чистый фарс. И это на уровне Лиги чемпионов... Где VAR?

#UCL #PSVBVB Elfer??

Hummels spielt klar den Ball zuerst, rutscht auch nicht unkontrolliert danach rein- normaler Kontakt nach dem Ballspielen. Eine Farce… und noch dazu auf CL-League Niveau… #VAR was..? pic.twitter.com/lJ8qHFIRIQ — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) February 20, 2024

Команды показывали очень интенсивный футбол. ПСВ включал фирменный прессинг Боса, а Боруссия отвечала быстрыми атаками с умными передачами Ройса. Хозяева хоть и имели статус аутсайдера, однако ничем не уступали вице-чемпионам Германии. Партнеры постоянно искали голову де Йонга в штрафной, шикарные шансы имели Сайбари и Бакайоко.

ПСВ разнообразно атаковал, особенно эффективными были диагонали от защитников. Голкиперу Майеру, который экстренно заменил травмированного Кобеля, не раз пришлось спасать. Боруссия вынуждена была работать без мяча, ожидая удобного случая выбежать в контру. Вольф хитро пробил пяткой после передачи Маатсена.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Четвертьфиналист определится в ответном матче 13 марта.