ПСВ – Бенфіка: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф ЛЧ – Яремчук в основі
ПСВ в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації ЛЧ приймає Бенфіку. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 ПСВ – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Бенфіка оголосила про трансфер нового конкурента Яремчука
Роман Яремчук потрапив у основний склад лісабонців. Перший матч завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:1.
Стартові склади
ПСВ: Дроммел – Мвене, Рамалью, Боскальї, Макс – Сангаре, Гьотце, ван Гінкель – Мадуеке, Захаві, Гакпо
Запасні: Мюллер, Мвого, Тезе, Віргевер, Гутьєррес, Мауро Жуніор, Брума, Обіспо, Доан, Томас, Фофана, Вертессен
Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Веріссімо, Морато – Маріу, Вайгль, Грімальдо – Яремчук, Сілва, Таарабт
Запасні: Лейте, Вертонген, Евертон, Мейте, Піньйо, Піцці, Ж. Діаш, Алмейде, Флорентіну, Фернандеш, Рамуш, Карлос Вінісіус
Бенфіка перемогла ПСВ у матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Яремчук віддав асист, але продемонстрував неоднозначну гру