ПСВ – Бенфика: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф ЛЧ – Яремчук в основе
ПСВ в рамках ответного матча плей-офф квалификации ЛЧ принимает Бенфику. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 ПСВ – Бенфика начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Роман Яремчук попал в основной состав лиссабонцев. Первый матч завершился победой Бенфики со счетом 2:1.
Стартовые составы
ПСВ: Дроммел – Мвене, Рамальо, Боскалья, Макс – Сангаре, Гётце, ван Гинкель – Мадуэке, Захави, Гакпо
Запасные: Мюллер, Мвого, Тэзе, Виргевер, Гутьеррес, Мауро Жуниор, Брума, Обиспо, Доан, Томас, Фофана, Вертессен
Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вериссимо, Морато – Мариу, Вайгль, Гримальдо – Яремчук, Силва, Таарабт
Запасные: Лейте, Вертонген, Эвертон, Мейте, Пиньо, Пицци, Ж. Диаш, Алмейда, Флорентину, Фернандес, Рамуш, Карлос Винисиус
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