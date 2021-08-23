Бенфіка оголосила про перехід нападника Марселя Неманьї Радоньїча на своєму офіційному сайті.

Конкурент Яремчука офіційно покинув Бенфіку

Зазначається, що форвард перебрався до Бенфіки на правах оренди до кінця сезону 2021/22. Повідомлялось, що "орли" мають право викупу в розмірі 8 млн євро.

До слова, у минулому сезоні серб провів за Марсель 27 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти. Основна позиція Радоньїча – лівий вінгер, але також може зіграти праворуч та на позиції центрфорварда.

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