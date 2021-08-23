Бенфіка оголосила про трансфер нового конкурента Яремчука
14:26 - Читать на русском
Бенфіка продовжує підсилювати атакувальну ланку у поточне трансферне вікно.
Бенфіка оголосила про перехід нападника Марселя Неманьї Радоньїча на своєму офіційному сайті.
Конкурент Яремчука офіційно покинув Бенфіку
Зазначається, що форвард перебрався до Бенфіки на правах оренди до кінця сезону 2021/22. Повідомлялось, що "орли" мають право викупу в розмірі 8 млн євро.
До слова, у минулому сезоні серб провів за Марсель 27 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти. Основна позиція Радоньїча – лівий вінгер, але також може зіграти праворуч та на позиції центрфорварда.
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