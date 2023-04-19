"Ми грали дуже добре протягом 60 хвилин. У Челсі були дуже хороші моменти, і на цьому рівні ви повинні їх використовувати. Не хочеться занадто хвалити гру, коли програєте на такому рівні, тому що вона остання. Що є, те є. Подивіться, де ми були в цьому сезоні, де ми перебуваємо і над чим ми повинні працювати в цьому клубі, який проходив далі в цьому змаганні багато, багато разів. У цей день це була не наша ніч.

Челсі – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Це не тому, що ми не намагалися. У нас було багато нагод у штрафному, і мали чимало підходів до позицій для навісу. Якби ми могли скористатися цими шансами, рахунок став би 2:1 в будь-який момент, ви б дійсно відчули, як натовп змінився. Ми дуже добре рухали м'яч і створили Реалу багато проблем по краях поля, чого ми й прагнули.

Це перша гра після мого повернення, де я відчуваю, що ми робили про те, про що говорили перед грою, і дійсно втілювали це в життя. Це необхідно для нас до кінця сезону. Я думаю, що блок півзахисту спрацював дуже добре. Це було помилкою з нашого боку, дати їм такий шанс. Ми були готові до більш агресивної гри.

Протягом 60 хвилин, проти суперника світового класу, ми були кращою командою і мали моменти. Тепер цей стандарт не може бути реалізований. Це єдиний меседж для нас, коли все вляжеться", – наводить слова Лемпарда офіційний сайт УЄФА.

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