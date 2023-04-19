"Мы играли очень хорошо на протяжении 60 минут. У Челси были очень хорошие моменты, и на этом уровне вы должны их использовать. Не хочется слишком хвалить игру, когда проигрываете на таком уровне, потому что она последняя. Что есть, то есть. Посмотрите, где мы были в этом сезоне, где мы находимся и над чем мы должны работать в этом клубе, который проходил дальше в этом соревновании много, много раз. В этот день это была не наша ночь.

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Это не потому, что мы не старались. У нас было много возможностей в штрафной, и имели немало подходов к позициям для навеса. Если бы мы могли воспользоваться этими шансами, счет стал бы 2:1 в любой момент, вы бы действительно почувствовали, как толпа изменилась. Мы очень хорошо двигали мяч и создали Реалу много проблем по краям поля, чего мы и добивались.

Это первая игра после моего возвращения, где я чувствую, что мы делали то, о чем говорили перед игрой, и действительно воплощали это в жизнь. Это необходимо для нас до конца сезона. Я думаю, что блок полузащиты сработал очень хорошо. Это было ошибкой с нашей стороны, дать им такой шанс. Мы были готовы к более агрессивной игре.

В течение 60 минут, против соперника мирового класса, мы были лучшей командой и имели моменты. Теперь этот стандарт не может быть реализован. Это единственный месседж для нас, когда все уляжется", – приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

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