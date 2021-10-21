"Протистояти Барселоні з Мессі було легше": Забарний назвав головного винуватця поразки Динамо
Захисник киян Ілля Забарний прокоментував поразку від каталонців у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:1).
"Гра по-своєму була важкою, не така, як з Баварією. Проте з Барселоною теж було важкувато.
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Якщо порівнювати з минулорічним матчем, де у іспанців був Мессі, то, в принципі, тоді десь при виході з оборони в атаку було легше за рахунок того, що Ліонель не любить пресингувати. А зараз було дуже складно, адже вони на нас сильно тиснули.
У них в першому таймі в атаці грав де Йонг, завдяки чому іспанці більше подавали. Через це десь і виникала гострота. В принципі, ми майже впоралися, якщо не брати до уваги стандарту, з якого забив Піке... Це футбол. Потрібно рухатися далі", – сказав Забарний у коментарі SportArena.
Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи Е посідає останню сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Барселона з трьома пунктами – третя.
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