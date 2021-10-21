Два топові аналітичні портали підбили підсумки протистояння "блаугранас" та "біло-синіх" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів (1:0) та оцінили дії гравців на полі.

Найкориснішим серед гравців обох команд став Жерар Піке, який забив єдиний гол у матчі і отримав оцінку 8,5 (WhoScored) та 8,4 (SofaScore).

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Найкращими у складі київського клубу за версією WhoScored стали Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко – 7,3 і 7,0 балів відповідно. Найгіршим гравцем зустрічі виявився Владислав Супряга – 5,8. За 61 хвилину він не завдав жодного удару по воротах каталонців, не вчинив жодної спроби обведення, програв усі 4 верхові дуелі, 1 раз опинився в офсайді, 2 рази сфолив, 15 раз торкнувся м'яча і віддав 8 точних передач з 8 (100%).

За версією SofaScore найкращими у Динамо стали Сергій Сидорчук (7,6), Микола Шапаренко (7,4) та Ілля Забарний (7,4), а найгіршими – Карлос Де Пена та Олександр Караваєв (обидва по 6,2).

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