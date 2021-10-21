"Игра по-своему была тяжелой, не так, как с Баварией. Однако с Барселоной тоже было трудновато.

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Если сравнивать с прошлогодним матчем, где у испанцев был Месси, то, в принципе, тогда где-то при выходе из обороны в атаку было легче за счет того, что Лионель не любит прессинговать. А сейчас было очень сложно, ведь они на нас оказывали сильное давление.

У них в первом тайме в атаке играл де Йонг, благодаря чему испанцы больше подавали. Поэтому где-то и возникала острота. В принципе, мы почти справились, если не считать стандарта, с которого забил Пике... Это футбол. Нужно двигаться дальше", – сказал Забарный в комментарии SportArena.

Напомним, после 3-х туров Динамо в турнирной таблице группы Е занимает последнюю строчку, имея в своем активе одно очко. Барселона с тремя пунктами – третья.

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