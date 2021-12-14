"Помилки трапляються, тому рішення провести жеребкування було справедливим для всіх. Зальцбург – незручний суперник у хорошому розумінні слова, який, звичайно ж, грає у класичний футбол РБ, використовуючи високий пресинг. Це дуже молода команда, яка дуже голодна. Проти них неприємно грати.

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Вони добре виступають у Європі, у них дуже добрий тренер Маттіас Яйссле. Він завжди добре готує команду. Це топ-суперник, з яким потрібно показати свій максимум. Вони мають багато молодих талантів. Нам потрібно бути дуже зосередженими з самого початку, тому що вони чинитимуть на нас серйозний тиск. Нам потрібні хороші рішення", – цитує Нагельсманна сайт Баварії.

Перша зустріч німецької й австрійської команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів запланована на 16 лютого 2022 року, матч-відповідь має відбутись 8 березня.

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