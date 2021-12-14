"Ошибки случаются, поэтому решение провести жеребьевку было справедливо для всех. Зальцбург – неудобный соперник в хорошем понимании слова, который, конечно же, играет в классический футбол РБ, используя высокий прессинг. Это очень молодая команда, которая очень голодна. Против них неприятно играть.

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Они хорошо выступают в Европе, у них очень хороший тренер Маттиас Яйссле. Он всегда хорошо готовит команду. Это топ-соперник, с которым нужно показать свой максимум. У них много молодых талантов. Нам нужно быть очень сосредоточенными с самого начала, потому что они будут оказывать на нас серьезное давление. Нам нужны хорошие решения", – цитирует Нагельсманна сайт Баварии.

Первая встреча немецкой и австрийской команд в 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 16 февраля 2022 года, ответный матч должен состояться 8 марта.