Наречена втікає від чоловіка: Вільяреал смішним відео підсумував повторне жеребкування ЛЧ
Іспанський Вільяреал з гумором відреагував на жереб 1/8 Ліги чемпіонів сезону 2021/22.
"Жовта субмарина" під час дебютного жеребкування спершу отримала у суперники Манчестер Юнайтед, але такий жереб був неможливим, позаяк команди виступали в одній групі. Далі іспанцям випав Манчестер Сіті.
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Та через технічні проблеми з програмним забезпеченням УЄФА анулював результати першого жеребкування і провів друге. За його підсумками Вільяреал отримав у суперники Ювентус. Прес-служба іспанців дуже кумедним відео з нареченою в головній ролі відреагувала на це.
Зауважимо, перший поєдинок між Вільяреалом і Ювентусом відбудеться 22 лютого 2022 року, матч-відповідь запланований на 16 березня.
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