"Жовта субмарина" під час дебютного жеребкування спершу отримала у суперники Манчестер Юнайтед, але такий жереб був неможливим, позаяк команди виступали в одній групі. Далі іспанцям випав Манчестер Сіті.

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Та через технічні проблеми з програмним забезпеченням УЄФА анулював результати першого жеребкування і провів друге. За його підсумками Вільяреал отримав у суперники Ювентус. Прес-служба іспанців дуже кумедним відео з нареченою в головній ролі відреагувала на це.

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https://t.co/HZdjDwI8kI#UCL #UCLDraw pic.twitter.com/FH7HtJWR5c — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) December 13, 2021

Зауважимо, перший поєдинок між Вільяреалом і Ювентусом відбудеться 22 лютого 2022 року, матч-відповідь запланований на 16 березня.

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