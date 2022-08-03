"Ми вже опрацювали гру чемпіонату проти Зальцбурга і побачили, що навіть дрібні помилки призводять до небезпечних моментів чи голів. В останні кілька днів на порядку денному були відновлення, тактика та підготовка до гри. Нам би знадобилася енергія Якоба Янчера, але йому потрібно більше часу для одужання.

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Ми хочемо добре грати у футбол із нашим стилем гри. Головне – залишати якомога менше простору супернику. Але ми також намагатимемося нав'язати свою гру та вибити київське Динамо з ритму. Очевидно, що нам потрібен героїчний виступ", – цитує Ільцера Sky Austria.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться сьогодні, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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