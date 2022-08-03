Динамо в рамках 3-го кваліфай-раунду ЛЧ зустрічається зі Штурмом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Два матчі проти Фенербахче коштували українським фанатам чималої кількості нервових клітин. Особливо важко було в Стамбулі, хоча загалом протистояння виявилось неоднозначним – проблем було багато, але звинуватити киян у бездумній грі не можна. "Біло-сині" максимально спростили свою тактику не тому, що деградували, а тому що в нинішніх кондиціях тільки такий варіант міг спрацювати ефективно.

Динамо – Штурм: де дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів

Підопічні Мірчі Луческу непогано розбивали славнозвісний пресинг турків, знаходили слабкі місця суперника й змогли проявити клас, скориставшись ліченою кількістю моментів. Крім того, фізична готовність команди приємно вразила. Звісно, без великого фарту нічого не вигоріло, але динаміці зробили все, щоб перетягнути Фортуну на свій бік. Далі гравці повинні тільки додавати.

Поки що кияни залишаються в Лізі чемпіонів. Існує велика ймовірність, що вдасться дотягнути до плей-офф кваліфікації – для цього важливо тільки грамотно підготуватись до нинішнього суперника. Штурм хоч і виглядає прохідним колективом, однак у матчі зі штирійцями дуже важливо не допускати дурних помилок.

В складі команди Крістіана Ільцера зовсім немає зірок чи хоча б футболістів, які перебувають на слуху. Відзначити можна хіба що данця Расмуса Хьойлунда – 19-річного нападника, схожого за манерою гри на Холанда і за якого Transfermarkt дає 4,5 млн євро. Всі інші є міцними середнячками без яскравих особливостей.

Брак класу і кадрів дуже відчутно позначається на якості позиційної атаки – володіння м'ячем тримається на рівні 50%, точність передач уперед не перевищує 58% (критично мало), а темп становить посередні 12 пасів за хвилину. У штрафному Штурм робить не більше 15 дотиків.

Словом, самому будувати атаку колектив із Граца не вміє – і не збирається. Підопічні Крістіана Ільцера ставлять на високу інтенсивність та швидкісні переходи. За одне володіння вони виконують не більше трьох передач, а на старті сезону австрійці не дотягують і до цих цифр. М'яч пуляють уперед при першій можливості. Ну хіба не "колгосп"? Ось тут і криється небезпека недооцінки.

Штурм компенсує свої проблеми високою інтенсивністю гри. У попередньому сезоні команда трималася в лідерах чемпіонату Австрії за інтенсивністю пресингу та темпом єдиноборств – в Україні жодна команда не грала настільки швидко й агресивно. Штирійці вкрай сильно тиснуть без м'яча, купою дуелей та спринтів провокуючи суперника на втрати, після чого моментально доводять контратаку на останню третину.

А з реалізацією тут порядок – більше за Штурм у попередньому сезоні забивав тільки РБ Зальцбург, причому третина голів (19 із 62-х) прилетіла зі стандартів. На початку ж нинішнього чемпіонату підопічні Крістіана Ільцера несподівано перемогли гегемона Бундесліги (2:1 при 0,79 xG). Словом, підставлятись під різноманітні кутові та подачі з флангів Динамо не має права, та і загалом на власній третині необхідно діяти обережніше.

Втім, обережність у стилі Фенербахче вже не пройде – австрійці тільки й чекають різноманітних лонгболів, аби нав'язувати боротьбу й тікати у контратаки. Інтенсивно пресингувати Штурма також не потрібно, адже опонент не грає в короткий пас. Штурм провокуватиме на втрати й летітиме вперед через 2-3 паси. Все це виглядає дуже небезпечно, враховуючи проблеми Динамо в обороні, але на практиці все може бути значно легше.

По-перше, у Динамо просто колосальний досвід матчів проти опонентів на кшталт Штурму. В УПЛ спіймати киян на контрі намагається кожен клуб – і Мірча Луческу всі два роки в столиці України присвятив тому, щоб навчити "біло-синіх" трощити подібних суперників.

По-друге, Штурм грає за знайомою для нашого колективу моделлю з ромбом в центрі та дуже інтенсивним пресингом. Аналогічний футбол демонструвала Зоря Скрипника та Фенербахче Жезуша – обох Динамо било, причому по-різному. Десь кияни віддавали ініціативу, розуміючи проблеми суперника в позиційному наступі, а десь вони розривали побудови опонентів через точні перепасовки у високому темпі.

Зрештою, варто зазначити, що Штурм тільки входить сезон. Всі його статистичні показники просіли доволі відчутно – особливо в пресингу й темпі передач. Та і загалом минулорічна команда виглядала значно потужніше в кадровому й тактичному плані. Сьогоднішній Штурм динамівці повинні проходити, однак для цього необхідно не робити дурниць і зберігати концентрацію.

Кадрова ситуація

Динамо втратило Беньяміна Вербіча – словенець перейшов у Панатінаїкос. Хороший легіонер, та і грає непогано, але в попередньому сезоні та в матчах проти Фенербахче його не можна було назвати важливим футболістом.

З іншого боку, досвідченіших гравців на позиції лівого вінгера зараз немає, тож можна очікувати на переведення Циганкова вліво та появу Караваєва у півзахисті праворуч. Як варіант.

Про Супрягу ж, схоже, доведеться забути на кілька місяців – Владислав лікує тазостегновий суглоб. Про інші проблеми зі складом "біло-синіх" не повідомлялося.

Штурму в сьогоднішньому матчі не допоможуть 22-рінчий центрбек Ніклас Гейрхофер, 33-річний нападник Якоб Янчер і 26-річний грузинський атакувальний хав Отар Кітаішвілі. Особливо важкою для австрійців є відсутність Янчера, адже у попередньому сезоні його визнали найкращим футболістом місцевої Бундесліги.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Штурм

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Циганков – Бесєдін

Штурм: Зібенхандль – Газібеговіч, Вютріх, Борковіч, Данте – Станковіч – Хірлендер, Хорват, Прасс – Саркарія, Хьойлунд

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекери, як і очікувалось, визнають Динамо безумовним фаворитом. Коєфіцієнти на перемогу Штурма чи навіть на нічию в півтора рази вищі, ніж на тріумф киян. В цьому випадку з конторами можна повністю погодитись.

Наша команда набагато вища за класом. У неї величезний міжнародний досвід, а в тактичному плані колектив із Граца не є чимось новим чи особливо складним для динамівців. "Біло-сині" не раз били й проходили подібних суперників. Звісно, зробити це буде важче, адже ігровий тонус киян дуже далекий від ідеалу, однак те ж саме можна сказати і про австрійців – у них за плечима всього на один офіційний матч більше.

Якщо не буде недооцінки та несподіваних помилок, то Динамо здобуде перемогу. Можливо, не найбільш спокійну й ефектну, але заслужену та комфортну.

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