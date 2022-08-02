"Це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає на нас завтра – для іміджу країни, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, які грають у єврокубках, дуже добре підготовлені, і участь у цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста.

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Штурм уже встиг зіграти два офіційних матчі у своєму чемпіонаті, вони вже увійшли у змагальний ритм, і мають у цьому перевагу над нами. Наш суперник – дуже хороша команда, з хорошою організацією гри, футболісти знають, що мають робити на полі. Тож, нам точно легко не буде.

Чи маю я сумніви щодо стартового складу на завтрашню гру? Жодних сумнівів, але я не скажу вам його. Знаєте, ми граємо вдома, але не зовсім вдома. Дуже прикро, що зараз немає українських журналістів – і це жахливо. Завтра буде аналогічна ситуація. На трибунах будуть українські жінки та діти, а чоловіки не мають права зараз залишати країну й захищають її. І ми будемо битися на полі, аби заради них подолати кваліфікацію та грати у Лізі чемпіонів", – сказав Луческу на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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