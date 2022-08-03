"Мы уже проработали игру чемпионата против Зальцбурга и увидели, что даже мелкие ошибки приводят к опасным моментам или голам. В последние несколько дней на повестке дня были восстановление, тактика и подготовка к игре. Нам бы понадобилась энергия Якоба Янчера, но ему нужно больше времени для выздоровления.

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Мы хотим хорошо играть в футбол с нашим стилем игры. Главное – оставлять как можно меньше пространства сопернику. Но мы будем также пытаться навязать свою игру и выбить киевское Динамо из ритма. Очевидно, что нам нужно героическое выступление", – цитирует Ильцера Sky Austria.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится сегодня, 3 августа, в польском Лодзи на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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