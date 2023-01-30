Вінгер Бенджамін Гарре офіційно приєднався до 11 команди РПЛ – Крильєв Совєтов. Контракт розрахований на 3,5 роки.

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Свого часу Гарре подавав великі надії і навіть опинився в структурі Манчестер Сіті. До першої команди "містян" аргентинець не наблизився, зате ледь не наробив проблем – у 2017 році клубу загрожував трансферний бан через порушення правил підписання неповнолітніх гравців. Сіті уникнув покарання, а кар'єра Гарре пішла вниз. Попередні 2 сезони вінгер відіграв на батьківщині – Расінг, оренда в Уракані. Тепер у 22 роки за 1,7 млн євро перебрався до команди з низів чемпіонату Росії.

Нагадаємо, за Крилья Совєтов виступає ще один сумнівний персонаж. Хавбек Дмитро Іванісеня був лідером Зорі і навіть дебютував у збірній України, але влітку 2021-го спокусився "длінним рубльом". Зрадник залишився в Самарі навіть після 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії.

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