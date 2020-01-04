Приміщення стадіону Металіст та тренувальну базу повернули державі

Конфіскована власність екс-президента Металіста Сергія Курченка повернулась у державне володіння.

"Реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташований ОСК Металіст – прим. "Футбол 24") на сьогодні завершена, вони внесені до Державного реєстру нерухомого майна.

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Це VIP-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому", – цитує Харківську ОДА Укрінформ.

Нагадаємо, що раніше власником цих приміщень та тренувальної бази був колишній президент Металіста Сергій Курченко, який перебуває в Росії з лютого 2014 року.

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