Кубок Англії: у Росії припиняють трансляцію турніру
Мешканці країни-терористки більше не зможуть легально стежити за розіграшем Кубка Англії сезону 2021/22.
Матч ТВ, офіційний транслятор Кубка на Росії, відтепер не транслюватиме змагання, повідомив генеральний продюсер телеканалу Олександр Тащин.
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Менеджер також озвучив причину такого рішення: "Надавши сигнал для передачі Матч ТВ, правовласник порушить санкційне законодавство Великобританії".
Відтак, раби Путіна не зможуть офіційно переглядати, зокрема, півфінальні матчі Кубка Ліверпуль – Манчестер Сіті й Челсі – Крістал Пелас. Поєдинки заплановані на 16 та 17 квітня.
Нагадаємо, раніше АПЛ достроково розірвала контракт з Okko, який транслював матчі ліги, через війну в Україні та систематичні порушення російських трансляторів, які цензурували підтримку нашої країни.
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