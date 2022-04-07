Мешканці країни-терористки більше не зможуть легально стежити за розіграшем Кубка Англії сезону 2021/22.

Росіяни не зможуть дивитись півфінал Кубка Англії між Ман Сіті та Ліверпулем

Матч ТВ, офіційний транслятор Кубка на Росії, відтепер не транслюватиме змагання, повідомив генеральний продюсер телеканалу Олександр Тащин.

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Менеджер також озвучив причину такого рішення: "Надавши сигнал для передачі Матч ТВ, правовласник порушить санкційне законодавство Великобританії".

Відтак, раби Путіна не зможуть офіційно переглядати, зокрема, півфінальні матчі Кубка Ліверпуль – Манчестер Сіті й Челсі – Крістал Пелас. Поєдинки заплановані на 16 та 17 квітня.

Нагадаємо, раніше АПЛ достроково розірвала контракт з Okko, який транслював матчі ліги, через війну в Україні та систематичні порушення російських трансляторів, які цензурували підтримку нашої країни.

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