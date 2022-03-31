"Ненавиджу говорити про Суперлігу, адже йдеться лише про три клуби. Вони добре знають, що не мають жодних шансів на успіх. Зараз в Україні помирають люди, у них немає де ночувати, а ми сваримося через Суперлігу?

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Проблема адептів Суперліги полягає в тому, що у них немає жодної фінансової стабільності, довгострокового бачення, водночас вони продовжують говорити про підписання якихось юридичних угод. Вони, зрештою, забувають, що футбол – це суспільний договір, та продовжують розмахувати своїми аркушами паперу.

Усі хочуть грати тільки статусні матчі, у цьому немає жодних сумнівів. Цього прагнуть глядачі. Але ми не можемо сказати: "Ви – маленький клуб, тому ви залишаєтесь поза грою". Це має бути відкрита система. Я міг би отримати чек від Суперліги на 400 мільйонів євро. Вони запросили мене. Потім, коли я сказав "ні", вони сказали, що мене не запрошували. От і вся історія", – цитує Аль-Хелаїфі BBC.

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