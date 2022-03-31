Президент ПСЖ згадав жертв війни в Україні, критикуючи Суперлігу
Нассер Аль-Хелаїфі завдав чергового словесного удару по Реалу, Барселоні, та Ювентусу, які продовжують боротися за створення Європейської Суперліги.
"Ненавиджу говорити про Суперлігу, адже йдеться лише про три клуби. Вони добре знають, що не мають жодних шансів на успіх. Зараз в Україні помирають люди, у них немає де ночувати, а ми сваримося через Суперлігу?
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Проблема адептів Суперліги полягає в тому, що у них немає жодної фінансової стабільності, довгострокового бачення, водночас вони продовжують говорити про підписання якихось юридичних угод. Вони, зрештою, забувають, що футбол – це суспільний договір, та продовжують розмахувати своїми аркушами паперу.
Усі хочуть грати тільки статусні матчі, у цьому немає жодних сумнівів. Цього прагнуть глядачі. Але ми не можемо сказати: "Ви – маленький клуб, тому ви залишаєтесь поза грою". Це має бути відкрита система. Я міг би отримати чек від Суперліги на 400 мільйонів євро. Вони запросили мене. Потім, коли я сказав "ні", вони сказали, що мене не запрошували. От і вся історія", – цитує Аль-Хелаїфі BBC.
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