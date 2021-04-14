"Наша мета – пройти якомога далі, вийти у фінал і виграти турнір. Ми будемо розглядати матч за матчем. Сьогодні все було чудово. Ми могли забити три або чотири голи, виграли у Барселони і Баварії, це дуже багато значить.

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Ми приїхали перемагати в Лізі чемпіонів. Я дуже пишаюся командою. Ми багато вклали у клуб, щоб виграти Лігу чемпіонів і всі можливі трофеї. У Неймара і Кіліана Мбаппе немає причин для відходу з клубу", – цитує Аль-Хелаїфі RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ поступився Баварії на Парк де Пренс з рахунком 0:1. Перша зустріч завершилася перемогою паризької команди з рахунком 3:2. Таким чином, ПСЖ пройшов у півфінал турніру завдяки правилу виїзного гола. За вихід у фінал французи посперечаються з переможцем пари Манчестер Сіті – Борусія Д.

ПСЖ пробився до півфіналу ЛЧ попри поразку від Баварії: Мюнхен розчаровує, Париж ламає канони, а Неймар – геній