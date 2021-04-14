"Наша цель – пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем рассматривать матч за матчем. Сегодня все было замечательно. Мы могли забить три или четыре гола, выиграли у Барселоны и Баварии, это очень много значит.

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Мы приехали побеждать в Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой. Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи. У Неймара и Килиана Мбаппе нет причин для ухода из клуба", – цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, ПСЖ уступил Баварии на Парк де Пренс со счетом 0:1. Первая встреча завершилась победой парижской команды со счетом 3:2. Таким образом, ПСЖ прошел в полуфинал турнира благодаря правилу выездного гола. За выход в финал французы поспорят с победителем пары Манчестер Сити – Боруссия Д.

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