Наступний тираж лотереї Powerball США пройде в суботу. На кону 620 мільйонів доларів, і це найбільший лотерейний приз в світі на сьогоднішній день.

Той, кому пощастить вгадати виграшну комбінацію за результатами тиражу в суботу, отримає на руки суму, яка навіть після вирахування всіх федеральних податків, еквівалентна 206 тисячам медіанних зарплат розробника в Україні.

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн, адже той, кому пощастить зірвати 620 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter, отримає на руки 446 мільйонів доларів після вирахування федеральних податків.

Ці 446 мільйонів вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 620 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 2 жовтня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів і Сальвадорець, який виграв 1 мільйон".

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в 620 мільйонів доларів", – додав представник спец-служби theLotter Адріан Коореманс.

• Джекпот Powerball досяг 620 млн доларів.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,22 євро!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях, – пояснює Коореманс. – Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами".

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені, – каже Коореманс. – Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення".

Серед найвідоміших переможців на сайті – М.М. з Багдада, який вгадав всі шість номерів в розіграші лотереї Орегон Мегабакс 24 серпня 2015 року, ставши одноосібним володарем джекпоту в 6,4 мільйона доларів! TheLotter доставив М.М. в Орегон через півсвіту, де він благополучно отримав свій приз!

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця ціна вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!