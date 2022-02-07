"Я впевнений, що цього не станеться, адже це повна маячня. Це популістський проєкт, який знищить футбол. Це суперечить усім принципам нашого спорту. Це погано не лише для Європи.

Лєвандовскі виступив проти реформи чемпіонату світу: "Це неможливо фізично та психологічно"

Немислимо, що футбольна організація пропонує гравцям, в яких і так занадто велике навантаження, грати в турнірах щоліта. Також уявіть, як це зруйнує жіночий футбол. Я не впевнений, що вони це розуміють, але я впевнений, що вони чують негативну реакцію з боку фанатів, влади, урядів, Європейського Союзу.

Разом з Південною Америкою ми чітко заявили, що не братимемо участі у цьому. Без нас не було б чемпіонату світу. Нам дзвонили з національних асоціацій, що належать до інших конфедерацій, які також проти цього", – цитує Чеферіна Le Journal du Dimanche.

Змова на чемпіонаті світу: антифутбол Німеччини та Австрії як уособлення "Хіхонської ганьби"