"Я уверен, что это не произойдет, ведь это полный бред. Это популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего спорта. Это плохо не только для Европы.

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Немыслимо, что футбольная организация предлагает игрокам, у которых и так слишком большая нагрузка, играть в турнирах каждое лето. Представьте, как это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они это понимают, но уверен, что они слышат негативную реакцию со стороны фанатов, властей, правительств, Европейского Союза.

Вместе с Южной Америкой мы четко заявили, что не будем участвовать в этом. Без нас бы не было чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих другим конфедерациям, которые также против этого", – цитирует Чеферина Le Journal du Dimanche .