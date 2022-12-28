"Я не фанат [цієї ідеї]. Ми і так вже проводимо чимало матчів щороку. Багато важких поєдинків, багато важких тижнів, протягом яких ми готуємось до сезону чи великих турнірів.

Європейські збірні мають намір вийти з ФІФА через можливу реформу чемпіонату світу, – ЗМІ

Якщо ми хочемо вигадати щось інше, що змінить звичний розклад, потрібно також думати й про перерви. Якщо у нас буде чемпіонат світу кожні два роки, період, коли футболісти зможуть грати на високому рівні, скоротиться. Це неможливо фізично та психологічно. Якщо ти хочеш довго грати у футбол, тобі потрібні періоди відпочинку", – цитує Лєвандовскі ESPN.

Нагадаємо, ФІФА вже тривалий час обдумує варіант реформи Мундіалю, але більшість представників футболу не в захваті від цієї ідеї.

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