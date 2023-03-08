Челсі під керівництвом 47-річного фахівця здобув перемогу над дортмундською Борусією у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0). До цього "сині" з Поттером обіграли Мілан (3:0, 2:0), Зальцбург (2:1) та загребське Динамо (2:1).

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Грем Поттер став лише другим тренером з Англії, якому вдалося здобути п'ять перемог в одному розіграші Ліги чемпіонів. Раніше таке досягнення підкорилось Боббі Робсону з Ньюкаслом у сезоні-2002/03.

2 - Graham Potter has become just the second English manager to win five UEFA Champions League games in a single season, after Bobby Robson with Newcastle in 2002-03 (5). Revival. #UCL pic.twitter.com/1BJ6k615tv — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2023

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