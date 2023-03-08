Поттер повторил английский рекорд в Лиге чемпионов – такого не было 20 лет
10:56 - Читати українською
Главный тренер Челси Грэм Поттер выиграл пять матчей Лиги чемпионов за сезон.
Челси под руководством 47-летнего специалиста одержал победу над дортмундской Боруссией в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). До этого "синие" с Поттером обыграли Милан (3:0, 2:0), Зальцбург (2:1) и загребское Динамо (2:1).
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Грэм Поттер стал лишь вторым тренером из Англии, которому удалось одержать пять побед в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее такое достижение Бобби Робсону с Ньюкаслом в сезоне 2002/03.
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