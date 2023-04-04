Лондонський клуб вже контактує з представником Луїса Енріке – Іваном де ла Пеньєю, стверджує AS.

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Іспанець сидить без роботи після невдачі на ЧС-2022 з рідною національною збірною. Лучо нібито готовий відновлювати кар'єру, якщо отримає гідну пропозицію від топ-клубу. На 52-річного фахівця також претендує Тоттенхем, але Челсі може виявитися спритнішим. Прихід Луїса Енріке додав би вогню в майбутні матчі чвертьфіналу ЛЧ проти Реала (12 і 18 квітня). Колишній хавбек та тренер Барселони раніше часто дозволяв собі критикувати мадридців, за яких також встиг пограти 5 років.

Натомість Роберто Де Дзербі на Стемфорд Брідж не буде, додає The Athletic. Боси Челсі підтримують хороші стосунки з керівництвом Брайтона, але не хочуть виривати звідти другого тренера поспіль. "Сині" шукають менеджера зовсім іншого профілю попри всі успіхи екс-керманича Шахтаря з "чайками".

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