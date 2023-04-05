Испанский специалист уже некоторое время находится в отпуске. Луис Энрике хотел бы вернуться к работе в ближайшее время. Ранее сообщалось, что он желает попробовать свои силы именно в АПЛ.

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Согласно информации Жерара Ромеро, Луис Энрике в среду, 5 апреля, отправился в Лондон в сопровождении Ивана де ла Пеньи, близкого друга тренера, управляющего переговорами с Челси. Считается, что "синие" близки к подписанию соглашения с экс-наставником каталонцев.

NOTICIA @JijantesFC



Luis Enrique ha viajado a Londres esta mañana y su fichaje por el Chelsea podría estar al caer.



Viaja acompañado por Iván de la Peña, íntimo amigo de Luis Enrique, que está gestionando la operación. pic.twitter.com/iVpgm6Frg7 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 5, 2023

Напомним, что Луис Энрике один из главных кандидатов на должность тренера лондонского клуба. С 2014 по 2017 годы он возглавлял Барселону, с которой выигрывал Лигу чемпионов, трижды Кубок Испании, Суперкубок, а также дважды завоевал чемпионство в Ла Лиге. Под руководством Лучо у каталонцев была одна из сильнейших атак в истории футбола во главе с Месси, Неймаром и Суаресом.

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