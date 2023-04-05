Потенциальный тренер Челси вылетел в Лондон – он выигрывал ЛЧ и работал с лучшей атакой в истории
Экс-наставник Барселоны Луис Энрике может продолжить карьеру в АПЛ.
Испанский специалист уже некоторое время находится в отпуске. Луис Энрике хотел бы вернуться к работе в ближайшее время. Ранее сообщалось, что он желает попробовать свои силы именно в АПЛ.
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Согласно информации Жерара Ромеро, Луис Энрике в среду, 5 апреля, отправился в Лондон в сопровождении Ивана де ла Пеньи, близкого друга тренера, управляющего переговорами с Челси. Считается, что "синие" близки к подписанию соглашения с экс-наставником каталонцев.
Напомним, что Луис Энрике один из главных кандидатов на должность тренера лондонского клуба. С 2014 по 2017 годы он возглавлял Барселону, с которой выигрывал Лигу чемпионов, трижды Кубок Испании, Суперкубок, а также дважды завоевал чемпионство в Ла Лиге. Под руководством Лучо у каталонцев была одна из сильнейших атак в истории футбола во главе с Месси, Неймаром и Суаресом.
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