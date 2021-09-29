"Останнім часом ми взагалі не їздили, але порадились з Григорієм Михайловичем – будемо групою підтримки на важкому матчі.

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Поговорив з хлопцями, в карти пограв – щоб вони бачили, що я не недосяжний, такий же, як і вони. Щоб не думали, що до мене не можна підійти. От, говорили з Олегом Гусєвим, дещо згадували – приємні моменти, неприємні... Обстановка має бути розслабленою. Я вважаю себе частиною колективу, тому не виставляю напоказ, що я президент. Добре провели час з хлопцями", – розповів Суркіс у ефірі Бомбардир.

Нагадаємо, матч Баварія – Динамо відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом. У першому турі мюнхенці розбили Барселону (3:0), а кияни розписали нульову нічию з Бенфікою.

Баварія – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів