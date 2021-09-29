"В последнее время мы вообще не ездили, но посоветовались с Григорием Михайловичем – будем группой поддержки на тяжелом матче.

Бавария – Динамо: карты, установки Суркиса для Шапаренко, маски не для всех – как чемпион Украины летел в Мюнхен

Поговорил с ребятами, в карты поиграл – чтобы они видели, что я не недосягаем, такой же, как и они. Чтобы не думали, что ко мне нельзя подойти. Вот, говорили с Олегом Гусевым, кое-что вспоминали – приятные моменты, неприятные... Обстановка должна быть расслабленной. Я считаю себя частью коллектива, поэтому не выпячиваю, что я президент. Хорошо провели время с ребятами", – рассказал Суркис в эфире Бомбардир.

Напомним, матч Бавария – Динамо состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву. В первом туре мюнхенцы разбили Барселону (3:0), а киевляне расписали нулевую ничью с Бенфикой.

Бавария – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов