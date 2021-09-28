Київське Динамо прибуло до Німеччини на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Делегація "біло-синіх" прилетіла до Мюнхена в понеділок увечері. Відео поїздки з'явилося в офіційному YouTube-каналі клубу.

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Під час 2-годинного вояжу основа Динамо розважалася грою в карти. Натомість президент киян Ігор Суркіс щось пояснював хавбеку Миколі Шапаренку, а потім по-батьківськи обійняв. Після ж прибуття до мюнхенського летовища кинулося у вічі нехтування окремими гравцями, особливо молодими, протиепідеміологічними нормами.

До слова, матч Баварія – Динамо відбудеться у середу, 29 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

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