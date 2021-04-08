Главный тренер Порту Сержиу Консейсау оценил поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Челси (0:2).

"Результат очень несправедлив, но футбол – это голы. Челси забил, а мы – нет.

Порту – Челси – 0:2 – видео голов и обзор матча

Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Сыгран только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали великолепный футбол.

Мы знаем сильные стороны Челси. У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше Челси. Однако, моральная победа не учитывается, важен результат", – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча между Порту и Челси закончилась победой лондонцев со счетом 2:0. Ответный матч состоится 13 апреля также на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье.

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