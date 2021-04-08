Порту зустрічався з Челсі у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Порту – Челсі на Футбол 24.

Порту на правах господаря зустрічі активно розпочав гру, але відкрили рахунок гості завдяки влучному удару Маунта.

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Після перерви у господарів вже було менше сил атакувати лондонців, чим Челсі і скористався. Чілвел у знущальному стилі пройшов у штрафний майданчик суперника, обіграв голкіпера і спокійно подвоїв перевагу підопічних Тухеля.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 13 квітня.

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