Порту – Челсі – 0:2 – відео голів та огляд матчу
00:35 - Читать на русском
Порту зустрічався з Челсі у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Порту – Челсі на Футбол 24.
завершено
Мейсон Маунт 32’
Бен Чілвел 85’
32’ Мейсон Маунт
85’ Бен Чілвел
Порту на правах господаря зустрічі активно розпочав гру, але відкрили рахунок гості завдяки влучному удару Маунта.
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Після перерви у господарів вже було менше сил атакувати лондонців, чим Челсі і скористався. Чілвел у знущальному стилі пройшов у штрафний майданчик суперника, обіграв голкіпера і спокійно подвоїв перевагу підопічних Тухеля.
Матч-відповідь між цими командами відбудеться 13 квітня.
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