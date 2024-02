Матч Порту – Арсенал відбудеться сьогодні, 21 лютого, на стадіоні "Драгау". Стартовий свисток головного арбітра Сердара Гьозюбююка пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Чергова серія серіалу під назвою "На їхньому місці мав бути я!". Шахтар до останнього боровся з Порту за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – і навіть пропустивши торбу голів на "Драгау", донеччани не здавалися й забивали у відповідь. Тим не менш, дива не сталося. Португальці були сильнішими й по праву прорвалися до 1/8 фіналу.

Взимку здавалося, що жеребкування виявилось прихильним до підопічних Сержіу Консейсау. Поки інші середняки отримували в пару Баварії та Реали, "дракони" потрапили на Арсенал. Перед Новим роком північні лондонці забуксували, видавши 4-матчеву безвиграшну серію при трьох поразках поспіль і вилетівши з Кубків – хоча майже у кожній грі вони створювали купу моментів. Ідеальний суперник для прориву в чвертьфінал.

Втім, недозабиті голи й недовзяті очки швидко повернулися "канонірам". Ба більше – Арсенал набрав інфернальну форму, видавши 5 поспіль перемог в АПЛ із сумарним рахунком 21:2. Тричі у ворота суперників влітало по 5+ голів, і навіть Ліверпулю вколотили "трьошку". У 2024 році немає більше результативної команди в чемпіонаті Англії.

Настільки потужна форма не є чимось несподіваним чи випадковим. По-перше, підопічні Мікеля Артети за очікуваними голами входять у топ-5 клубів Європи. По-друге, тільки у Ювентуса менше очікуваних пропущених – у контексті оборони "гармашів" це більше говорить про ступінь контролю матчів, ніж про якість захисників дій. По-третє, Арсенал і восени влаштовував епічні розгроми, причому в ЛЧ – 4:0 з потужним ПСВ, 6:0 з потужним Лансом.

Взагалі, Арсенал на груповому етапі завдав аж 80 ударів і забив 16 м'ячів, причому середній показник очікуваних голів склав 0,13. Це – дуже багато. 0,2 xG вже вважається явним гольовим моментом.

Прямо зараз сила Арсенала тримається на трьох китах. Це – шалений пресинг (найбільш інтенсивний та ефективний в АПЛ), магія на правому фланзі атаки та стандарти. Саме потужний пресинг став вирішальним фактором перемоги над Ліверпулем, а зі стандартів команда забила 24 голи у 25-ти турах АПЛ.

Про правий фланг же все говорить статистика Сака й Едегора. Букайо тримає гольовий темп молодого Бейла, входить у топ-10 чемпіонату за всіма атакувальними показниками (поки він єдиний такий футболіст), лідирує за голами в АПЛ у 2024 році (6, стільки ж у Хьойлунда) та загалом має 15+11 у всіх турнірах за клуб. Жоден англієць у поточному сезоні ЛЧ не може зрівнятись з Сака за результативними діями (3 голи, 4 асисти).

