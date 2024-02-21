Матч Порту – Арсенал відбудеться сьогодні, 21 лютого, на стадіоні "Драгау". Стартовий свисток головного арбітра Сердара Гьозюбююка пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

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Чергова серія серіалу під назвою "На їхньому місці мав бути я!". Шахтар до останнього боровся з Порту за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів – і навіть пропустивши торбу голів на "Драгау", донеччани не здавалися й забивали у відповідь. Тим не менш, дива не сталося. Португальці були сильнішими й по праву прорвалися до 1/8 фіналу.

Взимку здавалося, що жеребкування виявилось прихильним до підопічних Сержіу Консейсау. Поки інші середняки отримували в пару Баварії та Реали, "дракони" потрапили на Арсенал. Перед Новим роком північні лондонці забуксували, видавши 4-матчеву безвиграшну серію при трьох поразках поспіль і вилетівши з Кубків – хоча майже у кожній грі вони створювали купу моментів. Ідеальний суперник для прориву в чвертьфінал.

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Втім, недозабиті голи й недовзяті очки швидко повернулися "канонірам". Ба більше – Арсенал набрав інфернальну форму, видавши 5 поспіль перемог в АПЛ із сумарним рахунком 21:2. Тричі у ворота суперників влітало по 5+ голів, і навіть Ліверпулю вколотили "трьошку". У 2024 році немає більше результативної команди в чемпіонаті Англії.

Starting the year in goalscoring style pic.twitter.com/5oUhALEYma — Premier League (@premierleague) February 20, 2024

Настільки потужна форма не є чимось несподіваним чи випадковим. По-перше, підопічні Мікеля Артети за очікуваними голами входять у топ-5 клубів Європи. По-друге, тільки у Ювентуса менше очікуваних пропущених – у контексті оборони "гармашів" це більше говорить про ступінь контролю матчів, ніж про якість захисників дій. По-третє, Арсенал і восени влаштовував епічні розгроми, причому в ЛЧ – 4:0 з потужним ПСВ, 6:0 з потужним Лансом.

Взагалі, Арсенал на груповому етапі завдав аж 80 ударів і забив 16 м'ячів, причому середній показник очікуваних голів склав 0,13. Це – дуже багато. 0,2 xG вже вважається явним гольовим моментом.

Прямо зараз сила Арсенала тримається на трьох китах. Це – шалений пресинг (найбільш інтенсивний та ефективний в АПЛ), магія на правому фланзі атаки та стандарти. Саме потужний пресинг став вирішальним фактором перемоги над Ліверпулем, а зі стандартів команда забила 24 голи у 25-ти турах АПЛ.

Про правий фланг же все говорить статистика Сака й Едегора. Букайо тримає гольовий темп молодого Бейла, входить у топ-10 чемпіонату за всіма атакувальними показниками (поки він єдиний такий футболіст), лідирує за голами в АПЛ у 2024 році (6, стільки ж у Хьойлунда) та загалом має 15+11 у всіх турнірах за клуб. Жоден англієць у поточному сезоні ЛЧ не може зрівнятись з Сака за результативними діями (3 голи, 4 асисти).

Bukayo Saka has more Premier League goal contributions in less games than Gareth Bale.



World class, I won’t say it again. pic.twitter.com/7yv908fYOm — now.arsenal (@now_arsenaI) February 19, 2024

Едегор же від початку попереднього сезону тримається в лідерах за системою гол+пас (33). Хоча пояснити вплив цієї парочки на гру через цифри дуже важко. За цим треба дивитись. У матчі з Вест Хемом, наприклад, Букайо та Мартін видали один одному по 5 ключових передач – і це при тому, що Девід Мойєс спеціально адаптував схему під потужний фланг "канонірів".

Тим не менш, приклад Ноттінгема показав, що грамотно припаркований "автобус" здатний серйозно сповільнити атаку Арсенала. До того ж, у обороні англійців є певні проблеми з компенсацією простору та захистом флангів – центрбеки не завжди правильно страхують своїх фулбеків, та ще й помиляються на кросах. Фулхем і Ліверпуль рвали північних лондонців саме на цьому, хоча це було ще до Нового року.

Сильні якості Порту максимально вдало лягають на вразливості "канонірів". Футбол по Сержіу Консейсау – це компактний блок, флангові контратаки, кроси / простріли та стандарти. Також "дракони" відзначаються стійкістю у топових матчах. Зокрема, вони виглядали краще за Барселону у трьох таймах з чотирьох, створивши багато моментів і забиваючи голи.

Результати Порту під час паузи в єврокубках теж виглядають симпатично. У останніх 10 поєдинках колектив здобув 7 перемог і розписав 2 нічиїх, а середня результативність склала 2,2 голи. Щоправда, у лютому підопічні Сержіу Консейсау забуксували, набрали лишень 4 очки з 9-ти – і це за відсутності топових суперників. Частково спад пояснюється кадровими проблемами.

Звісно ж, Арсенал буде фаворитом протистояння. "Каноніри" дуже хочуть зламати традиції невдач у 1/8 фіналу ЛЧ – востаннє прорватись до наступного раунду їм вдавалося аж у сезоні 2009/10, коли сам лорд Бендтнер оформив хет-трик. А суперником тоді був... Порту!

Прорив крізь португальський заслон є хорошим сигналом. Останні 5 команд, які проходили Порту в Лізі чемпіонів, завершували сезон аж у фіналі турніру. Втім, зробити це буде непросто. Нинішні "дракони" дуже непрості, а історія на їхньому боці – принаймні сьогодні. Усі три виїзних матчі проти Порту в ЛЧ завершились без перемог "гармашів" (1 нічия й 2 поразки).

Кадрова ситуація

На жаль, Олександр Зінченко не зіграє проти Порту через проблеми з литкою. Також будуть відсутні Габріель Жезус та Томіясу, які відновлюються після травм – цієї трійки навіть не було на тренуванні в загальній групі. Томас Партей і Фабіу Вієйра вже повернулись до роботи в загальній групі, однак вийти на поле вони ще не готові – ганця навіть не взяли на виїзд.

Порту не зможе допомогти центрбек Іван Маркано, однак він ще у вересні отримав розрив хрестів. Таке ж пошкодження на вихідних отримав лівий захисник Зайду. Під питанням перебуває готовність Стефена Еуштакіу, а от Мехді Таремі точно не допоможе через проблеми з привідним м'язом.

Орієнтовні склади на матч Порту – Арсенал

Порту: Кошта – Маріу, Пепе, Отавіу, Санчес – Варела, Гонсалес – Ф. Консейсау, Е. Пепе, Галену – Еванілсон

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Ківіор – Едегор, Райс, Хаверц – Сака, Троссар, Мартінеллі

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Арсенал безумовним фаворитом матчу Ліги чемпіонів На перемогу підопічних Мікеля Артети дають 1.68, а на тріумф Порту – 5.80. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.85.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.06, аналогічний тотал менше – 1.86. Гол Мартіна Едегора помножить вашу ставку на 3.50, а Еванілсона – на 4.50.