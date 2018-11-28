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Порту – Шальке: Коноплянка вийде у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів

21:12 180 Читать на русском
Порту – Шальке: Коноплянка вийде у стартовому складі на матч Ліги чемпіонів
Євген Коноплянка / соцмережі

Шальке опублікував стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти Порту.

Порту у 5 турі Ліги чемпіонів прийматиме німецький Шальке. Серед гравців гостей, які вийдуть на матч з перших хвилин, є і прізвище українця Євгена Коноплянки.

Шальке в кризовій ситуації та без Коноплянки забив найбільше голів під керівництвом Тедеско

Зауважимо, що це вже 4-ий матч для українця у Лізі чемпіонів цього сезону, за минулі три гри Коноплянка відзначився однією гольовою передачею.

Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – Bild

Після 4 турів Шальке посідає 2 місце у групі, маючи у своєму активі 8 очок, від першого Порту команду Коноплянки відділяє 2 залікових пункти.

Ліга чемпіонів5 турЕстадіо ду Драгау (Порту)

Порту - Шальке: Середа 28 листопада 2018

Порту

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Теги
Ліга чемпіонів Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Порту - Шальке
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