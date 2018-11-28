toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

Порту – Шальке: Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов

21:13 77 Читати українською
Порту – Шальке: Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов
Евгений Коноплянка / соцсети

Шальке опубликовал стартовый состав на матч Лиги чемпионов против Порту.

Порту в 5 туре Лиги чемпионов будет принимать немецкий Шальке. Среди игроков гостей, которые выйдут на матч с первых минут, есть и фамилия украинца Евгения Коноплянки.

Шальке в кризисной ситуации и без Коноплянки забил больше всего голов под руководством Тедеско

Заметим, что это уже четвёртый матч для украинца в Лиге чемпионов в этом сезоне, за прошедшие три игры Коноплянка отметился одной голевой передачей.

Коноплянка в составе нерезультативного трио должен спасти Шальке – Bild

После 4 туров Шальке занимает 2 место в группе, имея в своем активе 8 очков, от первого Порту команду Коноплянки отделяет 2 зачетных пункта.

Лига чемпионов5 турЭстадио ду Драгау (Порта)

Порту - Шальке: Среда 28 ноября 2018

Порту

live 6'
0 : 0
Шальке
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Порту - Шальке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
43
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук