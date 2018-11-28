Порту – Шальке: Коноплянка выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов

Шальке опубликовал стартовый состав на матч Лиги чемпионов против Порту.

Порту в 5 туре Лиги чемпионов будет принимать немецкий Шальке. Среди игроков гостей, которые выйдут на матч с первых минут, есть и фамилия украинца Евгения Коноплянки.

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Заметим, что это уже четвёртый матч для украинца в Лиге чемпионов в этом сезоне, за прошедшие три игры Коноплянка отметился одной голевой передачей.

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После 4 туров Шальке занимает 2 место в группе, имея в своем активе 8 очков, от первого Порту команду Коноплянки отделяет 2 зачетных пункта.