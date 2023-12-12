Колишній гравець Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти Порту в 6-му турі групового етапу ЛЧ.

"Футболісти відчуватимуть відповідальність, але не тягар. Тому що в разі чого їм ніхто і слова не скаже. Команда здобула дев'ять очок і здивувала багатьох.

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Найважливіше – уникнути індивідуальних помилок. А ще великі надії покладаємо на наших швидкісних гравців – Судакова, Зубкова, Криськіва – щоб вони "втікли" і знайшли свій момент

Для Шахтаря буде дуже важка гра, важча, ніж проти нинішньої Барселони. Специфіка гри Порту – не з приємних для "гірників", – розповів Воробей в інтерв'ю телеграм-каналу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.

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