Бывший игрок Шахтера Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча "горняков" против Порту в 6-м туре группового этапа ЛЧ.

"Футболисты будут чувствовать ответственность, но не обузу. Потому что в случае чего им никто и слова не скажет. Команда набрала девять очков и удивила многих.

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Самое важное – избежать индивидуальных ошибок. А еще большие надежды возлагаем на наших скоростных игроков – Судакова, Зубкова, Крыськива – чтобы они "убежали" и нашли свой момент

Для Шахтера будет очень тяжелая игра, более тяжелая, чем против нынешней Барселоны. Специфика игры Порту – не из приятных для "горняков", – рассказал Воробей в интервью УПЛ ТВ.

Напомним, матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горнякам" нужна исключительно победа, а любой другой результат будет означать продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы.

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