У рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Порту та англійський Манчестер Сіті розійшлися миром. Дивіться відеоогляд найцікавіших миттєвостей поєдинку.

"Містяни" повністю контролювали хід гри, але м'яч вперто не йшов у ворота португальського гранда. Крім того, кураж впіймав голкіпер "драконів" Аугустін Марчесін.

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Зрештою, Сіті таки забив під завісу поєдинку. Це Габріел Жезус із другої спроби конвертував у гол класний навіс Бернарду Сілви. Проте, арбітр після допомоги VAR скасував взяття воріт через офсайд.

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