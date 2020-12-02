В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Порту и английский Манчестер Сити разошлись миром. Смотрите видеообзор самых интересных мгновений поединка.

"Горожане" полностью контролировали ход игры, но мяч упорно не шел в ворота португальского гранда. Кроме того, кураж поймал голкипер "драконов" Аугустин Марчесин.

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В конце концов, Сити таки забил под занавес поединка. Это Габриэл Жезус со второй попытки конвертировал в гол классный навес Бернарду Силвы. Однако, арбитр после помощи VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.

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