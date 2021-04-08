"Матч проти Порту вийшов важкуватим. Вистачало моментів, коли нам доводилося несолодко. Але ми прийняли це. У команди був хороший настрій, і ми домоглися чудового результату. Я був впевнений, що команда правильно відреагує на поразку від Вест Бромвіча (2:5).

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У мене не було особливих переживань з цього приводу. Ми були готові дати відповідь на поле. У футболі не обійтися без поразок. Найголовніше випробування – це повернутися після них до перемог. Разом ми досягли безлічі видатних результатів, а потім разом програли, після чого, знову разом, правильно відреагували на цю подію. Так ми зблизилися і стали більше вірити один в одного", – наводить слова Тухеля BBC.

Нагадаємо, Челсі переконливо обіграв Порту (2:0) та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня, початок о 22:00.

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