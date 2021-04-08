"Матч против Порту вышел тяжеловатым. Хватало моментов, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды было хорошее настроение, и мы добились отличного результата. Я был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от Вест Бромвича (2:5).

Порту – Челси – 0:2 – видео голов и обзор матча

У меня не было особых переживаний по этому поводу. Мы были готовы ответить на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание – это вернуться после них к победам. Вместе мы достигли множества выдающихся результатов, а затем вместе проиграли, после чего, снова вместе, правильно отреагировали на это событие. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга", – приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, Челси убедительно обыграл Порту (2:0) и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 13 апреля, начало в 22:00.

Челси одолел Порту – "драконы" были лучше, но заявку на полуфинал ЛЧ сделала команда Тухеля