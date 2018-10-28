"Бос півзахисту нудьгує": воротар Едерсон порвав фанатів Ман Сіті своїм божевільним вчинком у матчі ЛЧ проти Шахтаря

Голкіпер збірної Бразилії вразив своїм походом у центр поля під час матчу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті розгромив Шахтар.

Перша перемога англійської команди на полі "гірників" далась несподівано легко. Шахтар поступився Манчестер Сіті в рідних стінах з розгромним рахунком. Подібного з Паулу Фонсекою на чолі українського клубу ще не траплялось. У матчі відбувся один курйозний момент, який дуже сподобався фанатам команди Гвардіоли. Воротар Сіті Едерсон, перебуваючи майже без роботи (лише 2 сейви за матч!), раптово вибіг майже в центр поля. Стиль Нойєра міг обернутись неприємностями для гостей, але він же і виправив свою помилку, бездоганно зігравши у відбору.

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"Голкіперу, мабуть, стало трохи нудно, і він вирішив організувати власну розважальну програму цього спокійного вечора в Харкові. Едерсон був зайнятий значно менше, ніж його партнери в атаці. Можливо, це пояснює момент його блискучого безумства", – пише Manchester Evening News. Він вкотре показав своє бажання грати в полі, діяв не дуже обачно, але повеселив фанатів, яким сподобалась його жага допомогти команда навіть тоді, коли все вирішено.

"Едерсон грає центрального півзахисника. Я обожнюю мого голкіпера".

"Лукаку має багато роботи, граючи на лівому фланзі захисту проти Ювентуса. Едерсон керує у півзахисті. Рівень ЛЧ".

Lukaku busy playing left back for Juventus meanwhile Ederson outchea bossing in midfield for city...

Levels#ChampionsLeague pic.twitter.com/90qYNXSKci — Minor Lazer ? (@justtryarnold) 24 жовтня 2018 р.

"Дозвольте Едерсону грати попереду Гвардіоли".

Let Ederson play upfront Pep — Louise Smith ?????? (@LoupySmith) 23 жовтня 2018 р.

"Думаю, Едерсону моментами просто ставало нудно".

I think Ederson just gets bored sometimes — SR (@Blissistheone) 23 жовтня 2018 р.

"Едерсон настільки хоче взяти участь, що біжить до центра поля"

EDERSON WANTS TO GET INVOLVED SO MUCH HES ON THE HALF WAY LINE! — Alex (@alexjwedwards) 23 жовтня 2018 р.

"Хочу побачити, як Пеп викладає майстер-клас і ставить Едерсона на позицію нападника".

Watch pep do a masterclass and start ederson as a striker next game — Luke (@SaneSZN19) 24 жовтня 2018 р.

Таємницю розгадано. У бразильського воротаря вже є гольовий пас, він хотів повторити

З нього просто було досить цього стояння.

Він намагався спіймати Шахтар в офсайдну пастку?

Offside trap? — Neil Jennings (@neildjennings84) 23 жовтня 2018 р.

"Вони повільно готують, але я можу зачекати".

It's a slow cook, but I can wait.

pic.twitter.com/jiicoeiKdY — Bored Ederson (@BoredEderson) 23 жовтня 2018 р.

"Забудьте про голлівудські сейви Де Хеа. Дайте мені подивитись на Едерсона в центрі поля в якийсь день".

Forget about De Gea and his Hollywood saves. Give me Ederson in centre mid any day. pic.twitter.com/1I0aTdMRzn — ella (@ellatrow) 23 жовтня 2018 р.

Назустріч пригодам.

"Серйозно, я міг би почати організовувати благодійні заходи протягом 90 хвилин. Наступного тижня я сидітиму у ванні з квасолею".

Normal service tonight, seriously I might start doing some charity events over the 90 minutes. Next week I'll sit in a bath of beans. — Bored Ederson (@BoredEderson) 23 жовтня 2018 р.

Коли треба було, він не забув і врятувати Ман Сіті.

Ederson at the last minute of the game pic.twitter.com/Og6xOvucXT — Benjamin Nwogu (@chibenho) 23 жовтня 2018 р.

"Якщо вам потрібна ще одна причина любити Едерсона".

As if you needed another reason to love Ederson #mcfc https://t.co/NdWUDrsLOf — Manchester City News (@ManCityMEN) 24 жовтня 2018 р.

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