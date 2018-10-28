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"Бос півзахисту нудьгує": воротар Едерсон порвав фанатів Ман Сіті своїм божевільним вчинком у матчі ЛЧ проти Шахтаря

24 жовтня 16:39 6559 Читать на русском
"Бос півзахисту нудьгує": воротар Едерсон порвав фанатів Ман Сіті своїм божевільним вчинком у матчі ЛЧ проти Шахтаря
Едерсон у матчі Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті

Голкіпер збірної Бразилії вразив своїм походом у центр поля під час матчу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті розгромив Шахтар.

Перша перемога англійської команди на полі "гірників" далась несподівано легко. Шахтар поступився Манчестер Сіті в рідних стінах з розгромним рахунком. Подібного з Паулу Фонсекою на чолі українського клубу ще не траплялось. У матчі відбувся один курйозний момент, який дуже сподобався фанатам команди Гвардіоли. Воротар Сіті Едерсон, перебуваючи майже без роботи (лише 2 сейви за матч!), раптово вибіг майже в центр поля. Стиль Нойєра міг обернутись неприємностями для гостей, але він же і виправив свою помилку, бездоганно зігравши у відбору.

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"Голкіперу, мабуть, стало трохи нудно, і він вирішив організувати власну розважальну програму цього спокійного вечора в Харкові. Едерсон був зайнятий значно менше, ніж його партнери в атаці. Можливо, це пояснює момент його блискучого безумства", – пише Manchester Evening News. Він вкотре показав своє бажання грати в полі, діяв не дуже обачно, але повеселив фанатів, яким сподобалась його жага допомогти команда навіть тоді, коли все вирішено.

"Едерсон грає центрального півзахисника. Я обожнюю мого голкіпера".

"Лукаку має багато роботи, граючи на лівому фланзі захисту проти Ювентуса. Едерсон керує у півзахисті. Рівень ЛЧ".

"Дозвольте Едерсону грати попереду Гвардіоли".

"Думаю, Едерсону моментами просто ставало нудно".

"Едерсон настільки хоче взяти участь, що біжить до центра поля"

"Хочу побачити, як Пеп викладає майстер-клас і ставить Едерсона на позицію нападника".

Таємницю розгадано. У бразильського воротаря вже є гольовий пас, він хотів повторити

З нього просто було досить цього стояння.

Він намагався спіймати Шахтар в офсайдну пастку?

"Вони повільно готують, але я можу зачекати".

"Забудьте про голлівудські сейви Де Хеа. Дайте мені подивитись на Едерсона в центрі поля в якийсь день".

Назустріч пригодам.

"Серйозно, я міг би почати організовувати благодійні заходи протягом 90 хвилин. Наступного тижня я сидітиму у ванні з квасолею".

Коли треба було, він не забув і врятувати Ман Сіті.

"Якщо вам потрібна ще одна причина любити Едерсона".

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Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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