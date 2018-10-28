"Бос півзахисту нудьгує": воротар Едерсон порвав фанатів Ман Сіті своїм божевільним вчинком у матчі ЛЧ проти Шахтаря

Голкіпер збірної Бразилії вразив своїм походом у центр поля під час матчу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті розгромив Шахтар.
Перша перемога англійської команди на полі "гірників" далась несподівано легко. Шахтар поступився Манчестер Сіті в рідних стінах з розгромним рахунком. Подібного з Паулу Фонсекою на чолі українського клубу ще не траплялось. У матчі відбувся один курйозний момент, який дуже сподобався фанатам команди Гвардіоли. Воротар Сіті Едерсон, перебуваючи майже без роботи (лише 2 сейви за матч!), раптово вибіг майже в центр поля. Стиль Нойєра міг обернутись неприємностями для гостей, але він же і виправив свою помилку, бездоганно зігравши у відбору.
"Не просто перемогли, а знищили", або Хто найкращий в українців: англійські ЗМІ про матч Шахтар – Манчестер Сіті
"Голкіперу, мабуть, стало трохи нудно, і він вирішив організувати власну розважальну програму цього спокійного вечора в Харкові. Едерсон був зайнятий значно менше, ніж його партнери в атаці. Можливо, це пояснює момент його блискучого безумства", – пише Manchester Evening News. Він вкотре показав своє бажання грати в полі, діяв не дуже обачно, але повеселив фанатів, яким сподобалась його жага допомогти команда навіть тоді, коли все вирішено.
"Едерсон грає центрального півзахисника. Я обожнюю мого голкіпера".
"Лукаку має багато роботи, граючи на лівому фланзі захисту проти Ювентуса. Едерсон керує у півзахисті. Рівень ЛЧ".
"Дозвольте Едерсону грати попереду Гвардіоли".
"Думаю, Едерсону моментами просто ставало нудно".
"Едерсон настільки хоче взяти участь, що біжить до центра поля"
"Хочу побачити, як Пеп викладає майстер-клас і ставить Едерсона на позицію нападника".
Таємницю розгадано. У бразильського воротаря вже є гольовий пас, він хотів повторити
З нього просто було досить цього стояння.
Він намагався спіймати Шахтар в офсайдну пастку?
"Вони повільно готують, але я можу зачекати".
"Забудьте про голлівудські сейви Де Хеа. Дайте мені подивитись на Едерсона в центрі поля в якийсь день".
Назустріч пригодам.
"Серйозно, я міг би почати організовувати благодійні заходи протягом 90 хвилин. Наступного тижня я сидітиму у ванні з квасолею".
Коли треба було, він не забув і врятувати Ман Сіті.
"Якщо вам потрібна ще одна причина любити Едерсона".
"Від Коваленка очікував більшого". Чому Шахтар провалив матч із Ман Сіті і чого очікувати після ляпаса у Харкові