Загребське Динамо не втримало перемогу над АЕКом в кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів. Відеоогляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Динамо вело в рахунку до 90 хвилини матчу. Вже в компенсований час АЕКу вдалося забити два м'ячі. Переможний гол записав у свій актив Домагой Віда, колишній гравець київського Динамо.

Ліга чемпіонів: визначилися усі пари раунду плей-офф кваліфікації – Віда забив вирішальний гол у дуелі екс-динамівців

На 80-й хвилині стався курйозний момент з українським захисником хорватської команди Богданом Михайліченком. Його партнер Йосіп Шутало грубо сфолив. Арбітр матчу помилково показав червону картку українцю. Після консультації з асистентами на VAR суддя скасував вилучення і показав жовту Шуталу.

Завдяки перемозі за сумою двох матчів (4:3) АЕК став останнім учасником раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ. Греки зіграють проти бельгійського Антверпена.

* Курйозна червона Михайліченку – на 9:50