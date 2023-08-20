Ошибочное удаление Михайличенко за фол партнера, поздний гол экс-звезды Динамо в видеообзоре матча АЕК – Динамо Загреб
Загребское Динамо не удержало победу над АЕКом в квалификационном матче Лиги чемпионов. Видеообзор встречи смотрите на "Футбол 24".
Динамо вело в счете до 90 минуты матча. Уже в компенсированное время АЕКу удалось забить два мяча. Победный гол записал в свой актив Домагой Вида, бывший игрок киевского Динамо.
Лига чемпионов: определились все пары раунда плей-офф квалификации – Вида забил решающий гол в дуэли экс-динамовцев
На 80-й минуте произошел курьезный момент с украинским защитником хорватской команды Богданом Михайличенко. Его партнер Йосип Шутало грубо сфолил. Арбитр матча ошибочно показал красную карточку украинцу. После консультации с ассистентами на VAR судья отменил удаление и показал желтую Шутало.
Благодаря победе по сумме двух матчей (4:3) АЕК стал последним участником раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Греки сыграют против бельгийского Антверпена.
* Курьезная красная Михайличенко – на 9:50