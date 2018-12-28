Помер екс-президент Арсенала Хілл-Вуд – при ньому прийшов Венгер, а клуб здобув останній чемпіонський титул

Арсенал оголосив про смерть колишнього очільника клубу Пітера Хілл-Вуда.

Екс-президент Арсенала Пітер Хілл-Вуд помер сьогодні у віці 82 років, повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Про причини смерті не повідомляється.

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Хілл-Вуд почав працювати в Арсеналі в 1962 році, а в період 1982-2013 був президентом клубу. Саме за його керівництва команду очолив Арсен Венгер, клуб переїхав з Хайбері на Емірейтс, а також при Хілл-Вуді Арсенал здобув останній на цей момент чемпіонський титул (у 2004 році).

Також Хілл-Вуд в 1992 році був одним із головних ініціаторів створення АПЛ.

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