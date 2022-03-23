Минулого тижня в будинок 29-річного хавбека вдерлися грабіжники. У той час Поль Погба грав у матчі ЛЧ Манчестер Юнайтед – Атлетіко (0:1), а сім'я футболіста перебувала вдома. Ніхто не постраждав, але деяких цінних речей француз позбувся.

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"Коли я повернувся додому, то виявив, що мій будинок пограбували. Троє людей увійшли всередину і вкрали сейф. Там були мамині прикраси, моя медаль чемпіонату світу…

Найбільше мене налякало, що двоє моїх дітей під час інциденту були вдома з нянею. Вона все почула, зателефонувала моїй дружині та охороні, потім замкнулася з хлопцями (1 і 2 років) у кімнаті. Кілька днів після цього вона була шокованою. Найголовніше, що мої діти почуваються добре", – цитує француза GFFN.

Нагадаємо, влітку у Погба завершується контракт з Манчестер Юнайтед. Все йде до того, що півзахисник покине "червоних дияволів".

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