На прошлой неделе в дом 29-летнего хавбека ворвались грабители. В то время Поль Погба играл в матче ЛЧ Манчестер Юнайтед – Атлетико (0:1), а семья футболиста находилась дома. Никто не пострадал, но некоторых ценных вещей француз лишился.

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"Когда я вернулся домой, то обнаружил, что мой дом ограбили. Три человека вошли внутрь и украли сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира…

Больше всего меня испугало, что двое моих детей во время инцидента были дома с няней. Она все услышала, позвонила по телефону моей жене и охране, потом замкнулась с ребятами (1 и 2 лет) в комнате. Несколько дней после этого она была шокирована. Самое главное, что мои дети чувствуют себя хорошо", – цитирует француза GFFN.

Напомним, летом у Погба завершается контракт с Манчестер Юнайтед. Все идет к тому, что полузащитник покинет "красных дьяволов".

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